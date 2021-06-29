 

Криклий: Реальную причину отставки мне не озвучили

29.06.2021, 16:06, Новости дня
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“Мне ее [реальную причину отставки] не озвучили. Это не секрет, я говорил, что была такая просьба – сделать ротацию внутри правительства. Я думаю, что это не последняя ротация… Прогнозируемо все ожидают сентябрь-октябрь. По крайней мере, так как экватор [президентства Владимира Зеленского], то логично, что половина чиновников может переместиться горизонтально или измениться вообще”, – сказал он.

По словам Криклия, ему непонятно, почему отставка произошла не осенью, а перед летним сезоном, “когда низкая деловая активность и отсутствуют симптоматийни проблемы, характерные для осени, а завершить начатые процессы необходимо”.

“Процедурно мы теряем время из-за того, что при изменении министра есть ряд документов за подписью предыдущего министра, которые “слетают”, это работа на свалку или просто потеря ценного времени. Именно поэтому до последнего дня пытались финализировать как можно больше нормативно-правовых документов, которые где-то в бюрократических кабинетах дорабатывались, чтобы довести до логического завершения, а не делать несколько шагов назад”, – сказал политик.

На вопрос, обсуждали ли с ним должность, о которой для него говорил президент Владимир Зеленский, Криклий ответил: “Какие-то вещи обсуждались, но пока без конкретики. У меня такой же вопрос, как и у вас. Прошел месяц, что дальше?”

Контекст:

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

14 мая появились заявления об отставке Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Как рассказали источники агентства “РБК-Украина”, написать заявления об отставке им предложил Зеленский.

18 мая Рада поддержала увольнение трех министров, среди которых и Криклий.

20 мая Зеленский заявлял, что Криклий остается в команде президента, его скоро представят в новой должности. Пока что этого не произошло.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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