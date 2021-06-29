Россиянин утонул в Черногории

В поселке Свети-Стефан в Черногории утонул российский гражданин, он купался в Адриатическом море, сообщили местные СМИ.

Сообщение об инциденте в море поступило в экстренные службы около 12.30 (13.30 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания», – говорится в сообщении.

На место уже прибыли медики и правоохранительные органы. Смерть констатировали после нескольких попыток реанимации.

В ноябре 2020 года погибла российская туристка на одном из курортов турецкой Аланьи. Женщина почувствовала себя плохо во время купания, оказавшиеся рядом туристы вытащили ее на пляж. Ее госпитализировали, но спасти пострадавшую не удалось.