 

Россиянин утонул в Черногории

29.06.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В поселке Свети-Стефан в Черногории утонул российский гражданин, он купался в Адриатическом море, сообщили местные СМИ.

Сообщение об инциденте в море поступило в экстренные службы около 12.30 (13.30 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания», – говорится в сообщении.

На место уже прибыли медики и правоохранительные органы. Смерть констатировали после нескольких попыток реанимации.

В ноябре 2020 года погибла российская туристка на одном из курортов турецкой Аланьи. Женщина почувствовала себя плохо во время купания, оказавшиеся рядом туристы вытащили ее на пляж. Ее госпитализировали, но спасти пострадавшую не удалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / Ozon при IPO собрался привлечь около 1 млрд долларов

13.07 / Белковский: Ходят слухи, объектом вакцинации стал Путин. Теперь признать, что эта вакцина не работает, нельзя

21.08 / Эксперты рассказали об опасности чистящих средств для здоровья

09.02 / Соратники Навального анонсировали новую акцию протеста, которую намерены провести “хитрее”

03.08 / Московская биржа открылась ростом

06.09 / Протестующие в Портленде атаковали полицию

23.09 / Немецкие врачи спрогнозировали полное выздоровление Навального после «отравления» «Новичком»

16.02 / Правоохранители проверяют телецентр «Останкино» после звонка о «минировании»

11.08 / Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

21.02 / Ляшко рассказал, когда вакцина от коронавируса может быть доступна на коммерческом рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика