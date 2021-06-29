 

В ЕК дали прогноз по восстановлению европейской экономики

29.06.2021, 15:20, Новости дня
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Евросоюз полностью восстановит свою экономику после коронавирусного кризиса через полтора года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Через 18 месяцев все страны ЕС восстановятся от кризиса. Никто не ожидал этого всего несколько месяцев назад», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

Она добавила, что, согласно прогнозам ЕК, ВВП ЕС вырастет в 2021 году на 4,2%, в 2022 – на 4,4%.

«И цифры выглядят все лучше и лучше с течением нынешнего года», – заключила глава ЕК.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявлял, что мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису.



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