В Кремле ответили на вопрос о вероятности новых ограничений по коронавирусу

В Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мне не известно о каких-то ограничениях», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

На вопрос, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь ответил утвердительно. Также Песков сообщил, что обращения Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется.

«Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это», – сообщил он.

По словам представителя Кремля, по изученному массиву вопросов становится очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что действующие в РФ ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие.

Напоминм, Песков сообщал, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.