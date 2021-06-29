 

В Кремле ответили на вопрос о вероятности новых ограничений по коронавирусу

29.06.2021, 13:28, Новости дня
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В Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мне не известно о каких-то ограничениях», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

На вопрос, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь ответил утвердительно. Также Песков сообщил, что обращения Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется. 

«Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это», – сообщил он. 

По словам представителя Кремля, по изученному массиву вопросов становится очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что действующие в РФ ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. 

Напоминм, Песков сообщал, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. 



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