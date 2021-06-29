 

В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей. Лидером стала Москва

29.06.2021, 13:20, Новости дня
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Такое число умерших стало новым рекордом с начала эпидемии. Предыдущий рекорд зафиксировали 24 декабря прошлого года, тогда говорили о смерти 635 человек, отметило РБК.

Новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге. В этом городе умерли 119 человек. В Москве за последние сутки COVID-19 унес жизни 121 человека. В число лидеров по смертности от COVID-19 за последние сутки вошли Нижегородская область (27 умерших), Иркутская область и Бурятия (по 21 в каждом регионе) и Краснодарский край (18).

По данным штаба, всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 134 545 человек. За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных, это был максимальный суточный прирост с 25 января (тогда выявили почти 19 тыс. случаев).

Смертность от COVID-19 за прошедшую неделю в стране возросла на 21,3%, а уровень заболеваемости – более чем на 30%.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти на прошлой неделе обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита. Такое постановление подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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