 

На МАКС-2021 решили показать Ил-112В

29.06.2021, 12:32, Новости дня
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На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 планируется показать транспортник Ил-112В и вертолет «Ансат-М», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех).

«В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, «Ансат-М», Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 «Витязь», – сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

На стенде компании будет показана сенсорная интерактивная мультимедийная инсталляция «Глобус», с ее помощью гости выставки смогут ознакомиться 38 3D-моделями перспективных образцов продукции военного назначения, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы.

Также в виде моделей представят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5.

В мае президент Владимир Путин сообщал, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета.

До этого полет Ил-112В показывали на видео.

В марте Ростех сообщал, что планирует представить на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет.



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