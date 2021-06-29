 

“Красивая женщина!”, “Нежность просто зашкаливает”. Джанабаева показала лицо крупным планом

29.06.2021, 12:24, Новости дня
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“Наша жизнь соткана из историй… Всех и не расскажешь. Крохотную частичку своих мыслей и историй я рассказала вам в новом выпуске “Каравана историй”, – написала она.

Певица отметила, что интервью выйдет в июле.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Красивая женщина!” – прокомментировал zhanzhak_ast.

“Нежность просто зашкаливает. Вы чудо”, – отметила svetik220473.

Днем ранее Джанабаева показала бэкстейдж этой фотосессии.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра” После ухода из коллектива артистки начали сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у пары родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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