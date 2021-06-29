Российский оппозиционер Яшин: Хочешь в Госдуму – выдавливают из страны, баллотируешься в президенты – убивают

“У власти очень сильно упал уровень поддержки, до критически низкой отметки. Поэтому они пытаются зачищать политическое поле. Когда власть сильна и ее поддержка высока, нет никакой необходимости никого снимать и тем более сажать – ты просто идешь на выборы и побеждаешь оппозицию. Если поддержка снижается до критической отметки и ты понимаешь, что можешь проиграть кому угодно, ты просто начинаешь репрессии, закатываешь всех, чтобы конкурировать было просто не с кем”, – сказал он.

Оппозиционер подчеркнул, что не видит другого объяснению происходящему в последнее время в России.

Он отметил, что не знает причины, почему его еще не посадили.

“Одна гипотеза у меня есть: если ты баллотируешься на муниципальный или региональный уровень, тебя просто снимают с выборов по беспределу. Если хочешь выдвинуться в Госдуму – на тебя возбуждают уголовные дела, объявляют в розыск, выдавливают из страны. Если ты баллотируешься в президенты – тебя убивают”, – объяснил Яшин.

Контекст:

Яшин является депутатом московского муниципального округа Красносельский, он его глава.

Летом 2019 года, во время выборов в Мосгордуму, его арестовывали на 10 суток пять раз подряд.

25 июня 2021 года Яшин сообщил в Twitter, что Мосгоризбирком не допустил его к выборам в Мосгордуму из-за его поддержки оппозиционера Алексея Навального, а также признал самого Яшина “экстремистом”.

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