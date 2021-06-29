“Неосторожное преступление”. Адвокат Ефремова назвал причины, которые могут способствовать смягчению приговора

По словам Хархорина, условия колонии-поселения позволяют осужденным работать за ее пределами и передвигаться по территории без контролеров. Адвокат отметил, что в случае смены режима отбывания наказания его клиент будет “не очень доволен”, так как адаптировался к существующим условиям и “ему там удобно”.

Хархорин сообщил, что Ефремов работает в пошивочном цеху и отказался от менее трудоемкой работы в библиотеке колонии.

Описывая влияние колонии на Ефремова, адвокат подчеркнул, что у него пропала тяга к алкоголю и “синдром алкогольной зависимости больше не влияет на его психологическое состояние”.

Комментируя заявленные в кассационной жалобе психические расстройства у Ефремова, Хархорин уточнил, что речь идет о тех расстройствах, которые были выявлены после совершения ДТП, а сейчас его клиент здоров. По мнению адвоката, наличие расстройств в момент аварии может стать смягчающим фактором в суде.

Отвечая на вопрос, не рано ли сейчас рассматривать в суде смягчение приговора, Хархорин заявил, что не считает необходимым условием для этого отбывание половины срока при условии, что человек “ведет себя достойно, не имеет замечаний и можно констатировать, что он исправился”.

Адвокат подчеркнул, что для пересмотра приговора “достаточно того срока реального заключения, который Ефремов отбыл”, а совершенное актером ДТП со смертельным исходом назвал “неосторожным преступлением”.

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову. Рассмотрение кассационной жалобы состоится в июле.

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