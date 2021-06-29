 

SVT – шведские учёные работают над новым оружием — против этой и следующей пандемии

29.06.2021, 12:22, Новости дня
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Шведские учёные в городе Умео ведут разработки оружия, которое поможет в борьбе как с этой пандемией, так и со следующей, передаёт SVT. Как отмечает канал, исследователи собираются сделать ставку на новые противовирусные препараты, которые в отличие от вакцины сумеют в кратчайшие сроки предотвращать заболевания, душа потенциальные пандемии в зародыше.

НИКЛАС АРНБЕРГ, профессор вирусологии: Здесь у нас хранится в том числе и коронавирус. Вот примерно так он выглядит. Концентрированный коронавирус. С ним нужно поосторожнее.

Пробирки с опасными вирусами хранятся в вирусной лаборатории в Умео при сверхнизких температурах.

НИКЛАС АРНБЕРГ: Мы не знаем, какой вирус станет причиной следующей пандемии. Им может стать какой-нибудь COVID-22 или PAVID-27. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что пандемия будет, и мы должны быть к ней лучше подготовлены.

Именно этим и занимаются здесь, в Умео. В этом городе учёные пытаются создать лекарство — так называемые противовирусные препараты против коронавируса. Вакцину разрабатывать долго, и появиться она может, только когда вирус уже начал распространяться среди людей. Противовирусные препараты же, напротив, должны уничтожать вирус, как только он нас атакует.

Несмотря на то что существуют сотни опасных вирусов, которые могут привести к началу новой пандемии, лекарств — или противовирусных препаратов — против них существует не так много. Среди них — препараты против гепатита C и ВИЧ.  

Почему нам не хватает подобных средств?

НИКЛАС АРНБЕРГ: Мы недостаточно активно вели исследования в этой области. Работа в этом направлении началась поздно, где-то лет через 50 после исследований бактерий. Так что времени прошло не так много, поэтому и препаратов у нас маловато.

ВОЗ заявила, что задача исследования лекарств против вирусов имеет очень высокий приоритет. Охота на новые антивирусные средства идёт по всему миру.

НИКЛАС АРНБЕРГ: Противовирусные препараты предотвращают заболевания, смерти, а также тормозят распространение заразы. Нам нужен именно такой инструмент — как во время этого кризиса, так и во время следующих пандемий.

Дата выхода в эфир 27 июня 2021 года.



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