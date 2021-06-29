Иоселиани: У Довженко был один недостаток: он верил в коммунизм

“К Довженко у меня отношение… Он был моим преподавателем. Но у него был один недостаток: он верил в коммунизм. Он верил в светлое будущее, что до него рукой подать. Есть портрет его у меня. Он сидит, изображает работу над книгой. Сидит в халате, а на халате орден Ленина”, – сказал Иоселиани.

Режиссер добавил, что не может упрекать Довженко в этом, “потому что он не врал”.

“Он написал чудное произведение “Зачарованная Десна”. Он снял “Щорса”, “Землю”. [“Земля”] это замечательная картина. А потом [в 1948 году] снял глупую картину про Мичурина”, – отметил Иоселиани.

Он сказал, что подобным образом относился к советской власти не только Довженко.

“В частности, [русский поэт] Володя Маяковский. До тех пор, пока он не написал “Клопа” и “Баню”… Он был из хорошей трудовой семьи. Но потом он попал в лапы к [поэту и художнику, одному из основоположников футуризма Давиду] Бурлюку и компании и впился в идею рая на земле. Но как он ушел из жизни, никому неизвестно. Что бы там ни говорили, ОГПУ (специальная орган государственной безопасности СССР, политическая спецслужба при Совете народных комиссаров СССР. – “ГОРДОН”) очень плотно им занималось, насколько я знаю”, – сказал Иоселиани.

Он подчеркнул, что Маяковского ненавидела Российская ассоциация пролетарских писателей и другие писательские организации.

“Писали на него… После того как [театральный режиссер Всеволод] Мейерхольд поставил “Баню”, пошла такая волна натиска на него и критики… Ну и зависть, да, конечно. Довженко относится к этой категории людей”, – считает Иоселиани.

Интервью с Иоселиани выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Довженко родился в 1894 году на территории современной Черниговской области. В 1914 окончил Глуховский учительский институт, после чего преподавал в Житомире и Киеве. Затем учился на экономическом факультете Киевского коммерческого института.

В 1918–1919 годах Довженко воевал против большевиков в рядах армии УНР. В 1919 году его арестовали и отправили в концлагерь как “врага рабоче-крестьянского правительства”. Он отбывал наказание в течение трех месяцев и был отпущен. Существует версия, что в это время его завербовали чекисты, сообщается на сайте Одесской киностудии.

В 1920 году Довженко вступил в Украинскую коммунистическую партию (боротьбистов), которая вскоре влилась в Коммунистическую партию (большевиков) Украины. В 1921 году его направили на дипломатическую службу за границу (работал в Польше, Франции и Великобритании), в 1922–1923 годах был секретарем консульского отдела Торгового представительства СССР в Германии. Во время работы за границей Довженко исключили из партии за, по его словам, “непредоставление документов на чистку”. Довженко утверждал, что документы он послал, но они были утеряны.

В 1923 году вернулся в Украину, поселился в Харькове. В Харькове Довженко начал тесно общаться с украинскими литераторами, участвовал в литературном объединении “Гарт”, параллельно работал художником-иллюстратором и карикатуристом. В это же время увлекся кинематографом. В 1926 году переехал в Одессу, где начал работать на местной киностудии. В конце 1920-х – начале 1930-х он снял свои известные фильмы “Звенигора”, Авангард” и “Земля”. За фильмы “Звенигора” и “Земля” режиссера обвиняли в буржуазном национализме, в прессе появлялись обличительные статьи. “Земля” считается одним из лучших немых фильмов в истории кинематографа.

В 1934 году, опасаясь репрессий, Довженко переехал в Москву. В это время он сблизился с главой СССР Иосифом Сталиным. По заказу Сталина режиссер снял несколько фильмов, в том числе “Аэроград”, “Щорс”, “Мичурин”. В 1935 году его наградили орденом Ленина.

Всего Довженко снял 10 фильмов, 11-й, “Прощай, Америка!”, он не завершил. До конца жизни он прожил в Москве, работал на “Мосфильме”. В 1943 году написал сценарий к фильму “Украина в огне”, но Сталин запретил снимать картину. Довженко умер в 1956 году, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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