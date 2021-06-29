“Мы абсолютно счастливы”. 27-летняя жена 55-летнего Павлика показала страстный поцелуй с ним

“Мы родители уже почти две недели. Наш новый этап жизни. Мы абсолютно счастливы. Теперь у нас есть продолжение”, – написала она.

На фото запечатлен страстный поцелуй супругов в губы.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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