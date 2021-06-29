 

Смелянский останется главой “Укрпошти” еще на два года. Он заверил, что это “последний срок”

29.06.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным светом я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. У меня и команды много планов и всего два года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний”, – сообщил Смелянский.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159423647033007

Он отметил, что рад такому решению.

“СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день. Но я рад, что сегодня принято именно такое решение. Мы подошли очень близко к желаемой цели, но еще не смогли перейти рубикон реформ, чтобы их нельзя было откатить обратно, именно это, поддержка команды и клиентов/партнеров, а также мой девиз “Ну не могут же мудаки всегда побеждать” привели меня к решению продолжить и победить”, – добавил Смелянский.

По его словам, неопределенность с руководством “Укрпошти” стоила компании “десятки миллионов”. Теперь компании нужно “быстро все исправлять, догоняя проекты, возвращая клиентов, партнеров, подрядчиков и усиливая команду”, заявил руководитель “Укрпошти”.

Контекст:

Кабмин Украины разрешил набсовету “Укрпошти” назначать гендиректора компании без конкурса 16 июня. “Меломаны решают, какая песня будет звучать с 1 июля – “Последний занавес” (My Way) Фрэнка Синатры или “Шоу должно продолжаться” Фредди Меркьюри. Обе, кстати, отличный выбор”, – отреагировал Смелянский на это решение правительства. 

Игорь Смелянский занимает должность генерального директора “Укрпошти” с 2016 года. 17 августа 2018 года с ним подписан новый трехлетний контракт на эту должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

22.04 / Назван срок запуска первого спутника «Глонасс» нового поколения

28.09 / В Донецкой области боевики нарушили перемирие – штаб ООС

14.03 / На Байкале начинает работать уникальный телескоп

03.12 / На Украине создали депутатское объединение «Крымская платформа»

21.06 / Загрузка отелей в Сочи превысила 85%

07.04 / В мессенджере Signal начали тестировать криптовалютные платежи

14.02 / Главным вопросом виртуальной встречи лидеров G7 станет борьба с пандемией и доступ к вакцинам – офис Джонсона

10.07 / Киев прояснил позицию по Минским соглашениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика