Смелянский останется главой “Укрпошти” еще на два года. Он заверил, что это “последний срок”

“Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным светом я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. У меня и команды много планов и всего два года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний”, – сообщил Смелянский.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159423647033007

Он отметил, что рад такому решению.

“СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день. Но я рад, что сегодня принято именно такое решение. Мы подошли очень близко к желаемой цели, но еще не смогли перейти рубикон реформ, чтобы их нельзя было откатить обратно, именно это, поддержка команды и клиентов/партнеров, а также мой девиз “Ну не могут же мудаки всегда побеждать” привели меня к решению продолжить и победить”, – добавил Смелянский.

По его словам, неопределенность с руководством “Укрпошти” стоила компании “десятки миллионов”. Теперь компании нужно “быстро все исправлять, догоняя проекты, возвращая клиентов, партнеров, подрядчиков и усиливая команду”, заявил руководитель “Укрпошти”.

Контекст:

Кабмин Украины разрешил набсовету “Укрпошти” назначать гендиректора компании без конкурса 16 июня. “Меломаны решают, какая песня будет звучать с 1 июля – “Последний занавес” (My Way) Фрэнка Синатры или “Шоу должно продолжаться” Фредди Меркьюри. Обе, кстати, отличный выбор”, – отреагировал Смелянский на это решение правительства.

Игорь Смелянский занимает должность генерального директора “Укрпошти” с 2016 года. 17 августа 2018 года с ним подписан новый трехлетний контракт на эту должность.

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