 

“Как женщину красит беременность”. Осадчая покорила сеть небесно-голубым платьем

29.06.2021, 9:36, Новости дня
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Для отдыха семья выбрала реку Днепр, по которой прокатилась на катере. Фотографии с прогулки 37-летняя Осадчая выложила на своей странице в Instagram. Подписчики ведущей (их больше 1,6 млн) восхитились ее нежно-голубым платьем.

“Платье шикарное, подскажите, пожалуйста, фирму”, – попросила zhdanenko_tanya.

“Катюша где вы такие красивые платья берете?” – поинтересовалась kseniygold.

“Как женщину красит беременность”, – восхитилась marianajolbordi.

“Красивая позитивная семья! Приятного отдыха!” – пожелала nagaichukalla.

“Нереальна Катя”, – написала _yulia_kurator.

 

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программы “Світське життя”, “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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