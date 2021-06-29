 

“Выглядите бомбезно”, “Красотулечка!”. Эктор Хименес-Браво надел вышиванку. Фото

29.06.2021, 8:40, Новости дня
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Три фотографии в необычной светлой вышиванке 49-летний ведущий выложил на своей странице в Instagram. “Поздравляю с Днем Конституции, Украина!” – написал он на украинском.

Меньше чем за сутки фотосессия кулинарного эксперта в национальной украинской одежде набрала больше 11 тыс. лайков. Подписчики (а их у него 1 млн) оставили восторженные комментарии под постом Хименеса-Браво, в которых отмечали, что ему “очень идет вышиванка”.

“Выглядите бомбезно”, – написала shliakalla.

“Настоящий козак!” – отметила nebeshukaleksandra.

“Какой же красотулечка! Вы только посмотрите! Настоящий украинец!” – уверена aliona_.

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A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”. Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Конституция Украины была принята 25 лет назад – 28 июня 1996 года – Верховной Радой. С тех пор изменения в основной закон государства вносились восемь раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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