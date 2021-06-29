С севшего на мель судна в Петербурге пришлось эвакуировать детей

Прогулочное судно с подростками на борту село на мель в акватории Невы в центре Санкт-Петербурга, сообщили в городском главке МЧС.

«Произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва-10»). <…> По уточненным данным, на борту находилось 85 человек из них 63 ребенка (16-18 лет). Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В начале июня на мель сел грузопассажирский паром сел на мель под Сыктывкаром.