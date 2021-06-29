 

С севшего на мель судна в Петербурге пришлось эвакуировать детей

29.06.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прогулочное судно с подростками на борту село на мель в акватории Невы в центре Санкт-Петербурга, сообщили в городском главке МЧС.

«Произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва-10»). <…> По уточненным данным, на борту находилось 85 человек из них 63 ребенка (16-18 лет). Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В начале июня на мель сел грузопассажирский паром сел на мель под Сыктывкаром.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / В Москве за выходные привились от COVID 2 тыс. человек

31.08 / Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии

28.07 / Из-за аварии остановлена подача газа в Грецию

18.04 / Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

31.12 / Жертвами взрывов в Йемене стали три сотрудника Красного Креста

21.03 / В ДНР считают, что Киев готовится к эскалации конфликта в Донбассе

03.04 / При стрельбе в американском штате Мэриленд погибли три человека

03.12 / С начала войны на Донбассе на минах и других взрывных устройствах подорвались более 1 тыс. мирных жителей – Красный Крест

21.08 / В Швеции, где отказались от карантина, зафиксировали рекордный уровень смертности за 150 лет

10.09 / Звезда сериала Star Trekподал иск против Спейси за домогательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика