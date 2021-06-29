 

Часть регионов в июле получит дополнительный выходной

29.06.2021, 7:52, Новости дня
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В некоторых регионах РФ 20 июля будет объявлен выходным, сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В РФ дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского Ураза-байрам. Еще один выходной жители регионов получат по случаю праздника Курбан-байрам, рассказала агентству «Прайм» Иванова-Швец.

«На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст.112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст.6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы», – отметила эксперт.

По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни на минимальном уровне, расходы бизнеса из-за этого растут, учитывая, что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.

Ранее в Общественной палате предложили ввести дополнительный выходной перед Пасхой.



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