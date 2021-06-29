 

Число заболевших «черной плесенью» в Индии превысило 40 тыс. человек

29.06.2021, 6:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи выявили в Индии 40,8 тыс. случаев заболевания «черной плесенью», из них более 3 тыс. заболевших умерли, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан.

«Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40845 случаев, из которых 31344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

При этом 32% пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% – к группе 45-60 лет и 24% – к категории 60+. Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.

При этом он отметил, что большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, которые также сообщают о высоких темпах роста заболевших коронавирусом.

Мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

В минувшую субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что в РФ эпидемии «черной плесени» не случится. Между тем в Индии у перенесших коронавирус пациентов выявляли не только «черную песень», но и «белую», «желтую» и «зеленую». Академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Первый визит на посту президента Молдовы Санду совершит в Украину

28.06 / Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

06.01 / Названо число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

23.03 / Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане

15.04 / В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

15.03 / Интервью Бацман с гендиректором больницы Мечникова Рыженко. Где и когда смотреть

05.12 / На Луне развернули китайский флаг

23.08 / Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

09.06 / Зеленский и Трюдо скоординировали позиции накануне саммитов G7 и НАТО – ОПУ

16.09 / США дополнили санкционный список двумя россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика