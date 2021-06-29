Число заболевших «черной плесенью» в Индии превысило 40 тыс. человек

Врачи выявили в Индии 40,8 тыс. случаев заболевания «черной плесенью», из них более 3 тыс. заболевших умерли, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан.

«Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40845 случаев, из которых 31344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

При этом 32% пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% – к группе 45-60 лет и 24% – к категории 60+. Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.

При этом он отметил, что большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, которые также сообщают о высоких темпах роста заболевших коронавирусом.

Мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

В минувшую субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что в РФ эпидемии «черной плесени» не случится. Между тем в Индии у перенесших коронавирус пациентов выявляли не только «черную песень», но и «белую», «желтую» и «зеленую». Академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.