В соцсетях постят фотографии “атомного облака” из Киева. Укргидрометцентр объяснил, что это такое
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Подборку фотографий опубликовали в сообществе kiev_topnews в Instagram.
“Эти облака над Киевом хотят нам на что-то намекнуть?” – написали в посте.
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В Укргидрометцентре объяснили природу образования облаков.
“Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (incus с латинского – “наковальня”) – это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом формируется характерная “наковальня” в верхней части”, – рассказали специалисты в Facebook.
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2918227685095477
Синоптик Наталья Диденко отметила, что образуются такие облака “не очень часто” в летнее время.
“Они очень эффектные, красивые”, – написала Диденко в Facebook.
Она опубликовала фото облака-наковальни, которое было сделано 19 июня 2020 года.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4635845203112088
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