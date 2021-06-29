В соцсетях постят фотографии “атомного облака” из Киева. Укргидрометцентр объяснил, что это такое

Подборку фотографий опубликовали в сообществе kiev_topnews в Instagram.

“Эти облака над Киевом хотят нам на что-то намекнуть?” – написали в посте.

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Публикация от * НОВОСТИ КИЕВ * ‍ * * (@kiev_topnews)

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Публикация от Ulka (@ulka_bodra)

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Публикация от Alina Novytska (@pidnebesna)

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Публикация от TYAGAR (@tyaglovsky)

В Укргидрометцентре объяснили природу образования облаков.

“Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (incus с латинского – “наковальня”) – это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом формируется характерная “наковальня” в верхней части”, – рассказали специалисты в Facebook.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2918227685095477

Синоптик Наталья Диденко отметила, что образуются такие облака “не очень часто” в летнее время.

“Они очень эффектные, красивые”, – написала Диденко в Facebook.

Она опубликовала фото облака-наковальни, которое было сделано 19 июня 2020 года.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4635845203112088

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