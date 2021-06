В Лондоне локализовали пожар у станции метро. Мэр города сообщил о двух пострадавших

“Пожарные будут оставаться на месте в течение следующих нескольких часов, чтобы смягчить обстановку. Дороги в этом районе по-прежнему перекрыты”, – отметили в твите.

The fire in #elephantandcastle is now under control. Firefighters will remain at the scene for the next few hours to dampen down the scene. Road closures are still in place in the area. pic.twitter.com/jAJge09Obg

Мэр Лондона Садик Хан написал в Twitter, что дымом отравились два человека, им оказали медицинскую помощь.

“Пожалуйста, избегайте этого района, пока наши аварийные службы продолжают свою работу, дороги закрыты, станция метро закрыта”, – уточнил он.

Two people have been treated for smoke inhalation. Please avoid the area while our emergency services continue their work – road closures are in place and the tube station is closed. If you live nearby, please follow the advice from @LondonFire and close all doors and windows.

Контекст:

В Лондоне на станции метро Elephant and Castle днем 28 июня прогремел взрыв, после которого начался пожар. Причина пожара пока не установлена. Полиция Лондона заявила, что предварительно взрыв “не связан с терроризмом”.

