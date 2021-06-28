Украинские политики и звезды шоу-бизнеса устроили флешмоб в поддержку сборной Украины перед матчем Евро 2020

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня опубликовал в Telegram видеообращение к сборной. Он пообещал команде все 90 минут матча провести с ней. Зеленский добавил, что украинских футболистов будет поддерживать вся страна.

“Нас на поле будет не 11, нас будет 40 млн”, – подчеркнул президент.

К президентскому флешмобу присоединился премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей. Он опубликовал в Facebook видео с дочками и женой.

“Ребята, за вас болеет вся Украина. Мы верим в вас. Слава Украине! Героям слава”, – сказал премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/335058594732504/

К акции с хештегом “40млнПоддерживаютСборную” присоединился министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Об этом он написал в Telegram.

“Выход в 1/8 Евро – шанс, который мы заслужили своими силами. И хотя команда впервые достигла этой ступени, но точно не в последний раз. Игра наших ребят достойная, как и то, что сборная Украины – сильный соперник”, – подчеркнул он.

Поддержал украинскую сборную и министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он опубликовал видео со словами поддержки в Telegram.

“Вперед, Украина! Вперед, к победе! Мы верим в вас и болеем за вас!” – сказал он.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверен, что сборная Украины может дойти до финала Евро 2020. Об этом он написал в Facebook.

“29 июня на стадионе “Хэмпден Парк” вас будет не 11, завтра нас будет 40 млн. И будет не менее горячо! Но я уверен, что наши ребята сделают еще один шаг, который приблизит нас к [стадиону] “Уэмбли” и финалу!” – заявил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2370942016371242

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов опубликовал в Facebook видео с сыном Андреем, в котором поддержал сборную Украины.

“Искренне желаю победы нашей команде. Давайте вместе болеть завтра в 22.00, ведь наши ребята должны почувствовать поддержку и победить! Завтра на поле нас будет не 11, а 40 млн!” – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/videos/328417958826172/

К флешмобу присоединилось посольство Северной Македонии в Киеве.

“Верим в вас, желаем силы и вдохновения в поединке, вы победите! Слава Украине!” – написали дипломаты в Facebook.

Они сфотографировались с детьми в футболках сборной Украины.

https://www.facebook.com/ua.emb.nmk/posts/4397002643653214

Украинский музыкант Александр Пономарев с сыном Александром также поддержали украинскую сборную по футболу. Видео, на котором Пономаревы едут на самокате и поют “Оле-оле-оле, Украина, вперед”, певец разместил в Facebook.

https://www.facebook.com/OleksandrPonomaryov/videos/5610212109051146/

К президентскому флешмобу присоединилась украинская певица Ирина Билык, видео со словами поддержки она опубликовала в Instagram.

“Желаю вам победы. И знайте, что все красавицы Украины с вами”, – отметила певица.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Контекст:

Поединок 1/8 финала Евро 2020 между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). В случае победы украинцы в четвертьфинале турнира сыграют с победителем противостояния Англия – Германия.

В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.

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