Эксперт: Соцсети самостоятельно не справляются с выявлением деструктивного контента

Онлайн-платформы должны быть более оперативными в плане поиска недостоверного и деструктивного контента, должны своевременно его обнаруживать и ограничивать к нему доступ, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее эксперты назвали TikTok лидером по количеству постов «групп смерти» и фейков о вакцинах.

«Недопустимо распространять фейки, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Особую опасность представляет ложная информация, публикуемая в популярных соцсетях, имеющих огромную аудиторию, таких как TikTok», – подчеркнул Александр Малькевич, глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет.

«Онлайн-платформы должны быть более мобильными и оперативными в плане поиска недостоверного и деструктивного контента. Они должны своевременно его обнаруживать и ограничивать к нему доступ, не дожидаясь, пока свои меры примет регулятор», – сказал эксперт.

Как напомнил Малькевич, для создания безопасной онлайн-среды для пользователей в РФ недавно был принят закон о саморегулировании интернет-платформ, который обязывает соцсети самостоятельно удалять деструктивный контент. «Очевидно, что те платформы, которые не исполняют требования закона, и либо сознательно, либо своим бездействием подвергают граждан опасности, должны отвечать», – уверен эксперт.

«Государство будет требовать от онлайн-платформ самостоятельно модерировать деструктивные и противоправные материалы. Государство обязано защищать граждан от подобного контента», – полагает Малькевич.

Впрочем, проблема слабой модерации социальных сетей актуальна по всему миру, признал эксперт. «Объемы распространяемой деструктивной информации растут, онлайн-платформы сами не справляются. Борьба возможна только при объединении усилий самих интернет-ресурсов и государства», – считает глава рабочей группы.

TikTok стал лидером по распространению постов так называемых «групп смерти», пропагандирующих суицид среди подростков. Такие данные приведены в исследовании Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, с которыми ознакомились «Известия». Сообщается, что в TikTok обнаружено в более 1,7 тыс. роликов, посвященных суицидальной тематике. При этом вовлеченность в просмотр таких роликов составила более 580 тыс. человек. Объединение уже направило итоги работы в Роскомнадзор.

Антипрививочная кампания ведется в соцсетях из стран Запада, ее цель – вызвать недоверие россиян к власти, сообщил в понедельник сенатор Владимир Джабаров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Сенатор обратил внимание на то, что антипрививочная кампания усиливается, ее участники пугают привившихся различными последствиями. «Самое главное – это идет с Запада, где привились уже сотни миллионов», – цитирует Джабарова «Регнум».

Неделю назад Малькевич сообщил, что объем фейковой информации в Сети за первые шесть месяцев с начала года вырос примерно на 50% по сравнению с прошлым годом.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя закон о саморегулировании соцсетей ранее пояснял газете ВЗГЛЯД, что законодатели наделили Роскомнадзор правом штрафовать соцсети за противозаконный контент. Но в целом новый закон лишь легализует те правила, которые ранее уже установили для себя сами социальные сети.