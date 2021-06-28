 

США атаковали проиранские объекты в пограничном регионе Ирака и Сирии

28.06.2021, 20:36, Новости дня
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Атаки провели вечером 27 июня. Авиаудары совершили по объектам группировок “Катаиб Хезболла” и “Катаиб Саид аш-Шухада”.

В частности, авиация США атаковала хранилища и склады с оружием. Уничтожены один объект в Ираке и два в Сирии. Данные о потерях противника американские военные не сообщают. 

Пентагон уточнил, что удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на атаки по американским целям в Ираке.

Ирак осудил действия США. Представитель иракского премьер-министра Яхья Расул в Twitter назвал удары вопиющим нарушением суверенитета Ирака.

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— * * | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) June 28, 2021

Контекст:

Атаки на американские объекты в Ираке участились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года. В частности, 8 января Иран нанес ракетный удар по иракской авиабазе Аль-Асад в рамках операции “Мученик Сулеймани”. Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

15 февраля 2021 года в результате обстрела американской военной базы в городе Эрбиль погиб один человек, еще девять получили ранения. Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

Позже США нанесли авиаудар по проиранской группировке в Сирии, которая, как утверждают в Вашингтоне, вела обстрел Эрбиля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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