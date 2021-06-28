50-летний Юэн Макгрегор пятый раз стал отцом. У актера впервые родился сын

О рождении ребенка сообщила в Instagram дочь актера, 25-летняя Клара Макгрегор. Она обнародовала фото с новорожденным братом и написала: “Добро пожаловать в мир, братишка. Поздравляю папу и Мэри, это величайший подарок”.

Имени мальчика, точная дата рождения пока неизвестны.

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Контекст:

Актер Юэн Макгрегор и художник -декоратор Ив Мавракис познакомились в 1995 году на съемках сериала “Королевский адвокат Кавана”. В том же году они поженились. О расставании актера и его супруги стало известно в 2018 году. Официально пара смогла развестись лишь спустя два года, в 2020-м.

О том, что у мужа появилась любовница, Мавракис узнала из прессы. СМИ опубликовали фото Макгрегора, на которых он целуется с коллегой по сериалу “Фарго” Мэри Элизабет Уинстэд. В течение двух лет Ив и Юэн выясняли отношения в суде – экс-супруги делили имущество и договаривались об алиментах.

Помимо новорожденного сына, у Макгрегора есть четыре дочки: две биологические – Мэри и Эстер, и две приемные – Джамиян и Анук.

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