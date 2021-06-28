РФ сравнила Чехию с вымогателями из-за требования компенсации за взрывы во Врбетице

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный в результате взрыва в чешском Врбетице. Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (около $30,5 млн).

“Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус”, – отреагировала на требования Чехии Захарова.

По ее словам, Чехия действует по принципу русской пословицы “наказать невиновных, наградить непричастных”.

“Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом – без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег – называют вымогателями”, – добавила спикер.

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывам российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение количества сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. А после первых требованиях о компенсации в РФ заявили, что платить Праге не собираются.

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