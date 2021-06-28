 

“С уважением”. Ломаченко и Усик подарили рэперу Басте одежду своего бренда

28.06.2021, 19:40, Новости дня
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На фото российский рэпер изображен в футболке и кепке LOMUS – бренде спортивной одежды от Усика и Ломаченко. Как сообщается на сайте магазина бренда, слово LOMUS является символом дружбы двух боксеров, которое со временем переросло в линию одежды. В компании подчеркнули, что одежда полностью изготовлена в Украине.

В публикации Вакуленко написал “Спасибо за подгон”. Ломаченко ответил Басте словами “С уважением, Василий Михайлович”.

Скриншот: bastaakanoggano / Instagram
Контекст:

15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.

В сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета. В обновленном 25 июня 2021 года списке на сайте министерства Вакуленко нет. 

23 июня в СБУ заявили, что отправили в Министерство культуры ходатайство о добавлении Басты список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, но в Минкульте заявили, что такое обращение ведомство не получало.

25 и 26 июня, несмотря на акции протестов, у Басты состоялись концерты в Киеве, а 27-го – в Одессе. 28 июня рэпер выступит в Одессе под другим сценическим именем – Ноггано.

Рэпер Баста находится в базе данных центра “Миротворец” из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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