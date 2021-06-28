 

Замминистра агрополитики Высоцкий опроверг, что говорил про латифундистов в “Батьківщині”

28.06.2021, 19:40, Новости дня
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В опубликованной 26 июня текстовой версии интервью Высоцкий заявлял, что противодействие рынку земли в Украине связано с наличием среди народных депутатов латифундистов, то есть крупных владельцев земли.

В частности, “Дом” приводил следующую цитату: “Мы провели анализ. 20 народных депутатов ОПЗЖ (а там всего их около 50) – латифундисты. Согласно реестру, у некоторых больше 10 тыс. га в обработке. У некоторых лидеров даже 40 тыс. га. Аналогично и в “Батьківщині” – половина”.

В Facebook Высоцкий поблагодарил журналистов за профессиональное интервью накануне открытия рынка земли, но подчеркнул, что об объемах земли в пользовании народных депутатов фракции “Батьківщина” ничего не знает.

“Озвученный тезис о наличии крупных землепользователей среди народных депутатов к членам депутатской фракции “Всеукраинское объединение “Батьківщина” не имеет отношения, – написал первый замминистра агрополитики.

https://www.facebook.com/agrireforms/posts/2689076144549435

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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