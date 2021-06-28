Жалобу американца Рида на приговор за драку с полицейскими отклонили

Американцу Тревору Риду, осужденному на девять лет колонии за нападение на полицейских, отказали в обжаловании приговора, сообщили в Мосгорсуде.

«Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда Москвы от 30 июля 2020 года в отношении Тревора Рида», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Напомним, суд приговорил американского студента к девяти годам колонии. Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки . Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.

10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.