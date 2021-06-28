 

Украинский священник пожелал «говна России»

28.06.2021, 18:54, Новости дня
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Священник неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) пожелал «говна» РФ и оскорбил прихожан храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Украинский священнослужитель сделал такое заявление на концерте в честь 25-летия конституции страны в Днепропетровской области, передает Ura.ru.

Служитель культа пояснил, что «переживает за Украину», он сказал, что жители области общаются с «московскими попами-сепаратистами».

«Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!», – сообщил украинский священник.

Ранее В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ.



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