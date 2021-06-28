В Госдуме оценили возможность компенсаций Праге: Чехия дождется скорее «уха от селедки»

Чешские политики скорее дождутся «уха от селедки», чем компенсации от РФ за взрывы во Врбетице, как утверждает Прага, имеют отношения российские спецслужбы, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии по выплате Россией €25,5 млн компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб», – заметил Слуцкий в своем телеграм-канале. «Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», – приводит его слова ТАСС.

Слуцкий заключил, что «упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования».

Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России.

В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.