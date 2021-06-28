 

Украинец Кулиш “перестрелял” россиянина и стал чемпионом Кубка мира по стрельбе

28.06.2021, 18:44, Новости дня
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Кулиш стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений. Он набрал 460 баллов. Вторым оказался россиянин Сергей Каменский (458,6), третьим – словак Патрик Яни (447,6).

Также серебряные медали взяла пара Николая Мильчева и Ирины Маловичко в стрельбе смешанных пар (микст), говорится на сайте соревнования. В финале они уступили представителям Чили со счетом 34:35.

* Дві нагороди на етапі Кубка світу зі стрільби в Осієку !
Сергій Куліш стає переможцем у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 3 положень (дистанція 50 м). Микола Мільчев та Ірина Маловічко виборюють срібло у змаганнях змішаних команд у стендовій стрільбі у дисципліні скіт. pic.twitter.com/ZadqCreqb8

— НОК України (@OlympicUA) June 28, 2021

Контекст:

Всего на Кубке мира по стрельбе, который проходит в Осиеке, Украина получила уже три медали. Ранее бронзу взяла Юлия Коростылева в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В турнирной таблице Украина на седьмом месте. В первой тройке сейчас Россия (12 медалей), Италия (шесть) и Венгрия (четыре).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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