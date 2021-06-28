Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Пресс-служба белорусского министерства указывает, что глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД, передает РИА «Новости».

«В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель», – говорится в заявлении.

Отмечается, что «в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия (со стороны ЕС), угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», – говорится в заявлении. Также подчеркивается, что «Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Уточняется, что Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений», – говорится в заявлении, согласно которому в Белоруссии с глубоким сожалением констатируют, что «вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

Кроме того, Белоруссия отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС.

«Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций», – указывается в заявлении.

Помимо этого, Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер. При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают «ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода» в отношениях с Минском.

«Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.