 

Под обвалившимся домом в Майами нашли еще четыре тела, число жертв выросло до девяти

28.06.2021, 16:52, Новости дня
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Несмотря на то, что идет уже четвертый день с момента обрушения, представители власти надеются, что кто-то из пропавших без вести выжил в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках.

Однако начальник пожарной охраны Алан Комински сказал 27 июня, что до сих пор спасателям не удалось найти такие пустоты в завалах.

Поисками занимаются несколько отрядов спасателей с помощью собак, сонара, беспилотников и инфракрасного сканирования. К ним присоединились два крана и экскаватора-погрузчика.

Rescue crews are working around the clock, sifting through the rubble for signs of life even as hopes of finding more survivors grow dimmer by the hour. Our latest photos from Surfside, Florida: https://t.co/Ir6rMa9KuS pic.twitter.com/enTWFbxhn2

— Reuters Pictures (@reuterspictures) June 28, 2021

Официальная причина обрушения дома до сих пор не установлена, но агентство отмечает, что отчет инженерной инспекции 2018 года обнаружил серьезное структурное ухудшение в гараже под 40-летним зданием.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Ранее было известно о пяти найденных погибших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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