В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали новые рекорды суточной смертности от COVID-19

Этот показатель входит в число максимальных с конца мая (больше новых случаев инфицирования в июне подтвердили только в пятницу).

Почти 5 млн россиян выздоровели, еще 369,7 тыс. человек продолжают болеть.

Умерло от коронавируса в РФ уже 133,9 тыс. человек, из них 611 – за последние сутки.

При этом в Москве за последние сутки скончалось 124 человека, в Санкт-Петербурге – 110. Как пишет “Коммерсантъ”, это рекордные показатели для обоих городов за весь период эпидемии в России.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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