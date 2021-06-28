58-летний Тарантино объявил о завершении режиссерской карьеры и назвал причины своего решения

По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, так как знает, что после оглушительного успеха всегда наступает черед провалов.

“Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть”, – отметил Тарантино.

Он подчеркнул, что планирует снять прощальный фильм, но пока не готов о нем говорить.

ВИДЕОВидео: Real Time with Bill Maher / YouTube

Контекст:

Тарантино родился в 1963 году в США. Он получил мировую известность после премьеры фильма “Криминальное чтиво” (1994).

В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу “Однажды в Голливуде”, написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.

Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.

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