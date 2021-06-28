Экс-сотруднику ФСВТС вынесли приговор по делу о взятке чиновнику Минпромторга

Вынесен приговор бывшему замглавы второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Сергею Гармашу по делу о передаче взятки, сообщил Замоскворецкий суд Москвы.

«Гармаш признан виновным в совершении двух эпизодов по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и в совокупности ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн 100 тыс. рублей. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу», – цитирует пресс-секретаря суда Валентину Норбах ТАСС.

Осужденного после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда.

Гармаша также лишили на три года права занимать должности в госорганах, связанных с осуществлением функции представителя власти.

Пока приговор в силу не вступил, его можно обжаловать в установленные законом сроки. Гармаш дал признательные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он – первый осужденный по делу о получении взяток в отношении чиновника Минпромторга Ризвана Гайрбекова.

В июне 2020 года в Москве, кроме Гармаша и Гайрбекова, за посредничество во взяточничестве задержали гендиректора ООО «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова.

Источник отмечал, что тот скончался в СИЗО от сердечного приступа весной 2021 года.

В отношении Гайрбекова и трех посредников расследовалось дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Источник агентства, знакомый с материалами дела, пояснил, что переданные чиновнику Минпромторга взятки предназначались для получения Клепаловым разрешения на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензии на один из видов техники компании.