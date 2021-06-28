 

Кроссоверу Volvo XC90 подготовили к полностью автономному вождению

28.06.2021, 12:28, Новости дня
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В Сети опубликовали подробности о готовящейся электрической модификации кроссовера Volvo XC90.

В свою очередь, начиная с базовой версии производитель уже изначально предусмотрел встроенную систему Lidar. Эксперты анонсировали, что предложенная новинка также сможет похвастаться усовершенствованным бортовым компьютером, который превосходит по параметрам ранее выпущенные транспортные средства. Еще одним достоинством назвали опцию, предусматривающую полностью автономное вождение.

Однако степень внимания к данному вопросу будет зависеть лишь от решения разработчиков. Кроме того, в отдельных странах до сих пор запрещается эксплуатация транспортных средств без участия водителя, что может повлиять на вероятность выпуска автономной системы для электрического кроссовера Volvo XC90.



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