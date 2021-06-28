Разработчик решил ограничить частоту обновления кадров в смартфоне Mi11

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28.06.2021, 7:44, Новости дня
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В компании Xiaomi заявили о том, что ограничат частоту обновления картинки на экранах смартфонов Mi11. Данная модель была выпущена в прошлом году. Тогда разработчик заявил, что максимальная частота кадров в гаджете составляет 120 Гц.

Однако при выпуске заводские настройки предполагали по умолчанию всего 60 кадров в секунду, то есть вдвое меньше заявленного максимума. 120 Гц можно было настроить вручную.

Но что же из этого вышло? Как оказалось, качество изображение вовсе не улучшилось. По крайней мере, человеческий глаз ничего не замечает. Зато потребление энергии резко растет, из-за чего быстро садится аккумулятор. Вот поэтому Xiaomi и приняла такое решение, оставив максимально возможным значение 60 Гц.



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