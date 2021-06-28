Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID

На создание новой вакцины от коронавируса, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов вируса, понадобится неделя, рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», – приводит его слова РИА «Новости», он также отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будете создаваться в течение недели.

Гинцбург напомнил, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.

Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в РФ обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.