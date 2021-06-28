Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID
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На создание новой вакцины от коронавируса, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов вируса, понадобится неделя, рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», – приводит его слова РИА «Новости», он также отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будете создаваться в течение недели.
Гинцбург напомнил, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.
Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в РФ обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.
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