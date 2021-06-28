 

“Только жлобские кресла не снимайте”. hromadske сделало репортаж о выселении из госдач в Конча-Заспе. Видео

28.06.2021, 0:50, Новости дня
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Директор дома отдыха “Конча-Заспа” Государственного управления делами (ГУД) Александр Гурин показал несколько освобожденных жильцами госдач. Он показал растущие там деревья за €15 тыс. и €40 тыс. каждое. Бывшие арендаторы, по словам Гурина, забирали из помещений свою мебель, правда, как видно в сюжете, не всю.

“Вывез кухню раньше, чем мы начали переговоры об освобождении этого дома. […] Сказал, что купил кухню за €30 тыс.”, – объяснил он об одном из бывших жильцов Конча-Заспы.

В другом помещении, которое показали журналистам, осталась прецизионная мебель.

“Только эти жлобские кресла не снимайте”, – сказал директор дома отдыха.

По его словам, часть граждан судятся с ГУД по поводу выселения с госдач. Некоторые имеют долги за коммунальные услуги.

Контекст:

14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице.

4 июня Данилов сообщил, что первые 20 человек находятся в процессе выселения с государственных дач.

16 июня “Украинская правда” со ссылкой на ответ Государственного управления делами сообщила, что дом отдыха “Конча-Заспа” разорвал договоры о пользовании государственными дачами с восемью действующими и бывшими чиновниками.

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Видео: hromadske / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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