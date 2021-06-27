Противодействие рынку земли в Украине связано с нардепами-латифундистами – Минагрополитики

Он отметил, что “категорически против” земельной реформы выступают нардепы от “Батьківщини” и “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ).

“Мы никогда не переходим на личности. Но мы провели анализ. 20 народных депутатов ОПЗЖ (а там всего их около 50) – латифундисты. Согласно реестру, у некоторых больше 10 тыс. гектаров в обработке. У некоторых лидеров даже 40 тыс. гектаров. Аналогично и в “Батьківщині” – половина. Поэтому это просто циничный собственный интерес”, – сказал Высоцкий.

Фамилии нардепов он не назвал.

“Мы хотим использовать иную тактику, чем они. Все-таки говорить о пользе для людей от реформ, а не о том, что давайте сделаем плохо нескольким десяткам латифундистов. Мы не заинтересованы в том, чтобы у кого-то что-то забрать. Мы заинтересованы в изменениях”, – объяснил замглавы Минагрополитики.

По его словам, последние 20 лет политические партии в Украине “паразитировали на очень чувствительной теме”.

“Для украинцев это как ДНК, это очень чувствительная тема. Мы же это в истории много раз проходили. […] И национальную тему политики использовали для своих рейтингов, для того, чтобы манипулировать людьми, для того, чтобы формировать страхи. А в конечном результате почти все эти годы политические партии в той или иной мере пользовались государственными землями, просто прикрываясь этим”, – считает Высоцкий.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

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