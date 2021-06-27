Обсерватория NASA показала снимок “гигантской космической руки”. Расстояние до объекта от Земли около 17 тыс. световых лет

Объект появился в результате взрыва сверхновой звезды. От этого взрыва остался “быстро вращающийся сверхплотный звездный труп, известный как пульсар”, сообщили специалисты обсерватории.

Вокруг пульсара образовался пузырь энергетических частиц. В сочетании с обломками после взрыва они создали структуру, похожую на руку. Космическая рука расположена примерно в 17 тыс. световых лет от Земли, ее протяженность составляет 150 световых лет. Она тянется через космическое пространство и смыкает свои “пальцы” вокруг светящегося облака газа, известного как RCW 89.

Свет от взрыва сверхновой звезды достиг Земли около 1700 лет назад, что сделало MSH 15-52 одним из самых молодых остатков звезды, известных в нашей галактике Млечный Путь, заявили астрономы.

Взрывная волна сверхновой, которая лежит у “кончиков пальцев руки”, распространяется со скоростью около 14,5 млн км/ч, а материал, находящийся ближе к ладони, – со скоростью 17,7 млн км/ч.

Такая разница в скорости означает, что материал прошел через газовую полость с низкой плотностью, а затем значительно замедлился из-за попадания в RCW 89, добавили эксперты.

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