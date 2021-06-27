В Черкасской области молния убила двух человек, еще один в реанимации – медики

“Около 18.00 поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находились три человека. […] Как выяснилось, все трое отдыхали возле водоема и, когда началась сильная гроза, спрятались под дерево”, – написала она.

По данным медиков, молния насмерть поразила 23-летнего мужчину и женщину в возрасте около 55 лет.

“46-летнюю женщину медики “экстренки” после оказания неотложной помощи госпитализируют в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании”, – объяснила Назарок.

Скриншот: Ірина Назарок / Facebook

Контекст:

В июне в Черкасской области уже погибали люди. В частности, издание vikka.ua сообщало о смерти в селе Большая Буримка 31-летнего мужчины, который во время грозы сидел под деревом и разговаривал по телефону. Молния попала в телефон.

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