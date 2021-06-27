 

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в понедельник

27.06.2021, 22:48, Новости дня
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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 09.00 с сохранением до конца 28 июня по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с», – говорится в сообщении на сайте столичного главка.

Аналогичное предупреждение МЧС распространило для Московской области. В министерстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам посоветовали обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее московский главк МЧС предупредил жителей и гостей российской столицы о грозе, ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца воскресенья.



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