Молодежный симфонический оркестр Украины получил золото на международном фестивале в Вене

Основательница оркестра Оксана Лынив получила награду Outstanding Conductor Award 2021 (“Выдающийся дирижер”).

https://www.facebook.com/YsOUorchestra/posts/844286446293533

“Особенно приятно, что нас отметили при выполнении двух украинских произведений – симфонической поэмы “Воссоединение” Бориса Лятошинского и второй симфонии Евгения Станковича. Для нас это лучший стимул развиваться дальше и оптимистично строить супертворческие планы на будущее”, – написала Лынив.

https://www.facebook.com/oksana.lyniv/posts/4282046958512584

За золото фестиваля боролись более 140 оркестров из 33 стран мира.

ВИДЕОВидео: YsOU/ Молодіжний симфонічний оркестр України / YouTube

Контекст:

Лынив создала молодежный симфонический оркестр Украины в 2016 году, сказано на сайте коллектива. В оркестр вошли музыканты в возрасте от 12 до 22 лет из разных областей страны.

—