 

Do Rzeczy – новый польский закон лишает евреев каких-либо надежд на возвращение имущества

27.06.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство Израиля осудило польский закон, ущемляющий права евреев, уцелевших в Холокосте, на реституцию и пригрозило резким ухудшением отношений между двумя странами, пишет Do Rzeczy. Польские политики, в свою очередь встали на защиту законопроекта, предъявив Израилю ряд обвинений. «Израиль, пишущий о морали, это как Россия, пишущая о правах человека», — заявил один из них.


Reuters

24 июня польский сейм принял новый законопроект о реституции собственности. Согласно внесённым поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить, пишет Do Rzeczy.  

Сразу после решения сейма, которое прежде всего ущемляет права евреев,  уцелевших в Холокосте, на реституцию, на страницах соцсетей посольства Израиля в Варшаве было опубликовано следующее заявление: «Из-за вводимой в настоящее время поправки к закону, возвращение еврейской собственности или получение компенсации за неё уцелевшим в Холокосте и их потомкам, а также еврейской общине, для которой Польша была домом на протяжении веков, не будет возможным. Это невозможно понять».

«Этот аморальный закон нанесёт серьезный удар по отношениям между нашими странами. Мы серьезно относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, разграбленной в Европе у евреев нацистами и их пособниками. Польша знает, какой стоит сделать правильный шаг в этом вопросе», — объяснило дипломатическое ведомство. 

Заявление посольства Израиля вызвало лавину резких комментариев. «Примите к сведению, что Польша принадлежит к кругу латинской цивилизации, где общественный порядок строится на личных, а не этнических правах собственности. В случае отсутствия наследников у данного гражданина Республики Польша право собственности переходит к государству, не к вам», — написал польский политик Кшиштоф Босак. 

«Израиль, пишущий о морали, это как Россия, пишущая о правах человека», — оценил другой политик Дариуш Матецкий.

«В своём заявлении вы много пишете о Польше, ничего о немцах. Почему?», — задался вопросом журналист Самуэль Перейра.

«Моё удивление вызвала фраза о «нацистах и ​​их пособниках». Какой национальности они были?»,—  задался вопросом политик Рафал Дудкевич.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля

17.09 / Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от “красной линии” – Гармаш

10.07 / Стала известна обладательница самой большой натуральной груди Украины

09.05 / Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

21.06 / Водитель фуры врезался в подземный переход в Москве

16.07 / Названы причины протестов в Хабаровске

20.07 / Советник Обамы – Трамп и Нетаньяху сделают всё, чтобы окончательно похоронить сделку с Ираном

28.06 / Венедиктова о посадках топ-чиновников и топ-политиков: Все еще впереди

15.05 / В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы

13.01 / Российского блогера Варламова и еще четырех человек, задержанных в Южном Судане, отпустили на свободу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика