«Хочу верить» — создатель «Секретных материалов» рассказал, почему не доверяет докладу правительства США об НЛО

Доклад об обнаруженных американскими пилотами НЛО не только не прояснил ничего для публики, но и скорее всего обернётся появлением новых конспирологических теорий, поскольку некоторые его части оказались засекреченными, пишет в своей статье для NYT создатель популярного сериала «Секретные материалы» Крис Картер. Как подчёркивает Картер, в нынешнюю «постконспирологическую эру» крылатые фразы из его детища превратились в суровую реальность, но правительство всё так же продолжает лгать своим гражданам и скрывать от них информацию.



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«Когда мы, работая над «Секретными материалами», готовили первые декорации для офиса агента Малдера, я придумал плакат с изображением НЛО и надписью «Хочу верить». И, как мне кажется, эта фраза отражает то, как большинство людей смотрят на вопрос существования внеземной жизни — они не то, чтобы абсолютно уверены в том, что она есть, но всё же ждут какого-то знака, который это подтвердит», — пишет на страницах The New York Times американский продюсер и создатель «Секретных материалов» Крис Картер.

Как подчёркивает Картер, «Вселенная просто слишком велика, чтобы мы были в ней одни», а поэтому среди тех, кто «хочет верить», в разные времена оказывались и психиатр Карл Юнг, и астрофизик Карл Саган. Между тем, в открытом доступе не так давно появились, возможно, первые доказательства того, что люди наконец повстречали пришельцев, в виде снятых пилотами ВМС США роликов с «необъяснимыми летающие феноменами» — именно так теперь в Америке принято именовать НЛО, отмечает продюсер. А в минувшую пятницу в конгрессе США было представлено организованное правительством страны исследование собранных материалов о неизвестных объектах, напоминает автор. «Нам обещали ответы — впрочем, как и всегда», — пишет он.

«Как бы мне этого ни хотелось, сам я ни разу не видел ни НЛО, ни пришельцев, — признаётся Картер. — Но из-за «Секретных материалов» я повстречал немало людей, утверждавших, что они всё это видели. Мне доводилось рассматривать нечёткие видеоролики с серыми пришельцами, разгуливающими по чьему-то заднему двору. Я лично знаю одного режиссёра-лауреата премий, который мне как-то с серьёзным видом сообщил, что видел НЛО, когда учился в колледже. А ещё Энни Джейкобсен — автор замечательной книги «Зона 51» — познакомила меня с человеком, который проработал на этом секретном объекте много лет и видел, как на расположенную там базу ВВС прилетали, а затем улетали странные летательные аппараты. В общем, я на десять лет стал для таких вещей настоящим магнитом».

Сюжет «Секретных материалов» выстраивался на теории заговора о том, что правительство скрывает от граждан существование внеземной жизни, продолжает продюсер. «Считаю ли я, что правительство нам лжёт? Ну разумеется — я же из поколения Уотергейтского скандала, — рассуждает Картер. — Верю ли я в теории заговора? Конечно. Например, я убеждён в том, что кто-то атакует агентов ЦРУ и сотрудников Белого дома при помощи микроволнового излучения (это ещё называют «Гаванским синдромом»), хоть ваше правительство это и отрицает. Но сможет ли этот новый доклад об НЛО — да или любой другой доклад от чиновников правительства — дать нам чёткие ответы на все наши вопросы? Вот насчёт этого я настроен, как и всегда, скептически».

Как вспоминает Картер, в 1996 году психиатр из Гарвардского университета Джон Мэк пригласил его понаблюдать за сеансом гипноза женщины, которая утверждала, что её похитили пришельцы. «С доктором Мэком, который изучал феномен таких похищений и, в конечном счёте, стал верить в то, что они действительно происходили, я впервые встретился, когда он пришёл в студию Fox обсудить свои работы, но ещё до этого, в 1992-м, я воспользовался исследованием, в организации которого он принимал участие (это был опрос среди 6000 американцев с целью установить, верят ли они в существование пришельцев), чтобы убедить начальство выделить деньги на съёмку «Секретных материалов», а ещё прочёл его книгу «Похищение» — поэтому я кое-что знал о том, что мне предстоит увидеть, — рассказывает автор. — Но кое-какие сомнения у меня заранее всё-таки были, и я оказался не готов к напряжённой сцене, которая меня ждала: женщина, сидя рядом со мной, со слезами на глазах и ужасом в голосе описывала свою встречу с инопланетянами на мексиканском пляже. Ощущения я пережил мощные — и весьма пугающие».

Несколько лет спустя Картеру довелось побывать на проводившейся в калифорнийском городе Сан-Матео конференции, посвящённой некоей секретной программе правительства США — участники мероприятия полагали, что в рамках этой программы американские власти, среди прочего, используют технологии, «добытые» с захваченных НЛО для создания космического оружия. «Внешне эти люди выглядели вполне себе респектабельными и заслуженными профессионалами — среди них были даже экс-чиновники и юристы, но при этом некоторые из них верят и в то, что у вооружённых сил есть секретные базы на обратной стороне Луны, где они тайно проводят встречи с рептилоидами, — пишет продюсер. — Такие радикалы уже не один десяток лет портят кровь «уфологам» поблагороднее, и именно они во многом сформировали имидж всей этой сферы в глаза публики. Многие люди просто боятся признаться, что в подобное верят, поскольку всерьёз боятся, что над ними будут смеяться (хотя то, что некоторые из нас упорно отказываются верить в то, что инопланетяне вообще существуют, вероятно, тоже связано как раз со страхом)».

По мнению Картера, человечество вступило в эру «неопределённости», в которой истина порой становится недостижимой — и это порождает целый сонм теорий заговора, «начиная с документального фильма о коронавирусе под названием «Пандемия» и заканчивая идеей о том, что мы все живём в чёрной дыре, созданной Большим адронным коллайдером после обнаружения бозона Хиггса». Как отмечает продюсер, один из сценаристов «Секретных материалов» Дарин Морган называл этот феномен «индустриализации» теорий заговора «постконспирологической эрой». Сегодня серьёзные учёные подвергаются гонениям и выставляются злодеями, а работы скрупулёзных журналистов нарекают «фейками», констатирует автор. «Истина где-то рядом», «Никому не верь», «Всё отрицай» — гласили провокационные фирменные фразы «Секретных материалов», но это было в девяностые годы, когда мы ещё жили в относительно общей реальности. Теперь же эти слоганы превратились в суровую реальность жизни», — пишет он.

Снятые пилотами видеоролики стали не единственной причиной, по которой НЛО вновь оказались в центре внимания — свою лепту в это внесла и The New York Times, которая в 2017 году опубликовала сенсационный материал о секретной программе минобороны США по поиску реальной информации о «тарелках», пишет Картер. Как полагает продюсер, всё это вместе и вылилось в новый доклад правительства. Тем не менее, по мысли автора, доклад оказался провальным — ведь никаких конкретных выводов по поводу того, откуда взялись неопознанные летающие объекты и имеют ли они внеземную природу, в нём нет, а тот факт, что части документа были засекречены, лишь обернётся появлением новых теорий заговора.

«Всё это очень в стиле «Секретных материалов». Но кроме того, это ещё и повод задать кое-какие важные вопросы, — подчёркивает Картер. — Как минобороны США умудрилось десять лет сохранять в тайне заложенный в бюджет проект, основным спонсором которого в 2007 году выступил сенатор Гарри Рид? Почему господин Рид получил отказ, когда попытался добиться ещё большего уровня секретности и попросил предоставить физические свидетельства существования НЛО? Почему, наконец, на инициативу, призванную ответить на вопросы о разумных пришельцах, прилетающих к нам из космоса, выделили всего 22 миллиона долларов (что равносильно стоимости съёмок трёх эпизодов сериала Netflix «Очень странные дела»)?».

«Упорствующие скептики» ранее заявляли, что НЛО из роликов, предоставленных ВМС, являются «обманом зрения» — даже несмотря на то, что видевшие эти объекты пилоты в деталях описывали их, сообщая, что у них не было ни крыльев, ни выхлопа, и что они выполняли невозможные манёвры на гиперзвуковых скоростях, пишет автор. Как напоминает он, такое неверие — как научно обоснованное, так и нет — существует ещё с сороковых годов, когда американский пилот Кеннет Арнольд увидел над горой Рейнир девять «летающих тарелок». Но как минимум один резонный вопрос скептики задают: почему за все эти годы не появилось ни одного бывшего или действующего чиновника, готового хотя бы на смертном одре раскрыть все карты? «Быть может правительство, заявляя, что оно не знает, что и думать об этих феноменах, и впрямь говорит нам правду? Или же истина находится на уровне ещё дальше «совершенно секретного»?», — вопрошает Картер. Как отмечает продюсер, Барак Обама, который когда-то отпускал в телеэфире саркастические шуточки об НЛО, теперь признаёт, что в небе действительно появляются неопознанные объекты, и даже Дональд Трамп, по указанию которого и начали составлять последний доклад, не отрицает, что «в этой теме что-то может быть».

«Думаю, что этот доклад скорее всего будет то забываться, то всплывать, а вместе с ним — и пересуды по поводу НЛО в обществе, пока не появятся неоспоримые доказательства. Планета, которая не способна сплотиться даже ради борьбы против климатических изменений или пандемии, наверное, даже обнаружение обломков инопланетного корабля или трупа пришельца вниманием особенно не удостоит — такие сюжеты вполне могут затмить одни только культурные войны, настолько мы в них погрязли, — в заключение пишет Картер. — Но что если у нас будет прямой контакт с настоящими пришельцами с какой-нибудь экзопланеты, которые преодолели многие световые годы, чтобы нас найти — и дадут нам ответы на все наши вопросы? После подобного человечество явно сменит курс своего развития. Но изменимся ли мы? Я хочу в это верить».