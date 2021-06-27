 

Для тушения лесного пожара в Подмосковье направили два вертолета

27.06.2021, 17:58, Новости дня
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В Московской области загорелся лес, пожар охватил семь гектаров, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Возгорание произошло в поселке Родники Раменского района, пояснили ТАСС в ведомстве.

«По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнем охвачено около семи гектаров», – добавили там.

Для борьбы с огнем направили два экипажа пожарных вертолетов Московского авиационного центра.

В июне на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных.



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