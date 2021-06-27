 

Захарова описала расхождения чешского руководства по взрывам во Врбетице басней Крылова

27.06.2021, 17:58, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на расхождение в высказываниях премьера Чехии Андрея Бабиша и президента страны Милоша Земана о взрывах во Врбетице басней Крылова.

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука…», – процитировала Захарова басню в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Бабиш уверен в причастности к инциденту во Врбетице российских служб, при этом Земан призывает рассматривать разные версии.

В воскресенье Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



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