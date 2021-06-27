 

Украинка Надежда Киченок уступила в финале парного разряда на турнире WTA в Германии

27.06.2021, 17:06, Новости дня
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Решающий поединок проходил 26 июня, соперницами сеяных на турнире WTA вторыми Киченок и Олару были сеяные первыми Дарья Юрак из Хорватии и Андрея Клепач из Словении.

Более рейтинговая пара выиграла со счетом 6:3, 6:1.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для украинки и румынки финал в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ был вторым в сезоне. В марте они выиграли турнир в российском Санкт-Петербурге.

Контекст:

Bad Homburg Open проходил на травяном покрытии с 20-го по 26 июня, призовой фонд турнира составлял $190 тыс.

Надежда Киченок – родная сестра украинской теннисистки Людмилы Киченок, которая в паре с японкой Макото Ниномией не смогла 25 июня пробиться в финал турнира WTA в британском Истборне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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